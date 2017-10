Anker ikke dommen for Maxbo-drapet

innenriks

I september ble 23-åringen dømt for drapet av Aust-Telemark tingrett. Mannen erkjente også straffskyld for narkobesittelse.

Mannen valgte å ikke anke dommen, og påtalemyndigheten hadde frist fram til torsdag med en eventuell anke. De har heller ikke valgt å anke, ifølge NRK.

Sanni ble drept 3. desember i fjor. Drapet skjedde etter en krangel om en video der IS-folk halshogget fanger. Den 23 år gamle mannen hadde lenge latt seg fascinere av videoer han fant på nettet av slike likvideringer. Tingretten omtalte i dommen drapet som en ren henrettelse, der motivet fremsto som helt uforståelig.

Tiltaltes unge alder og det at han ikke tidligere er dømt for vold, er hovedårsakene til at tingretten under tvil ikke idømmer forvaringsdom, går det fram av dommen. Foruten fengselsstraffen er han også dømt til å betale totalt 600.000 kroner i erstatning til familien.

