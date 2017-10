Én av tre vil jobbe til de er 70 år eller eldre

innenriks

Det viser Seniorpolitisk barometer som ble lagt fram fredag.

– Det er positivt at mange ønsker å jobbe lenge, men det er nødvendig med flere grep for å få folk til å jobbe lenge nok til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Ett års forlenget yrkesaktivitet vil gi opp mot 40 milliarder kroner i økt verdiskapning, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de yrkesaktive mener at folk over 50 år er lite ettertraktet på arbeidsmarkedet. Lederne som er spurt i undersøkelsen, vil i gjennomsnitt nøle med å kalle inn personer over 58,5 år til intervju.

– Når du er 58 år, har du i prinsipp 12–14 år igjen av arbeidslivet. Ved den alderen kan mange være på toppen, både erfaringsmessig og med hensyn til arbeidskapasitet. Det ser dessverre ut til at diskriminering av seniorer øker, og nå svarer én av fem arbeidstakere at det foregår diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder. Vi opplever at måten vi snakker om seniorer på i den offentlige debatten også har blitt mer negativ, sier Østerud.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Senter for seniorpolitikk og baserer seg på svar fra 1.000 arbeidstakere og 750 ledere i privat og offentlig sektor.

(©NTB)