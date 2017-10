Barnehageassistent dømt til ti års forvaring for overgrep

innenriks

Dommen falt i Bergen tingrett torsdag, melder NRK.

Mannen erkjent straffskyld for overgrep mot fem av guttene, men har nektet for å ha begått overgrep mot de to siste. Retten har imidlertid festet lit til alle sju barnas forklaringer og funnet den tiltalte skyldig på alle punkter.

– Retten konkluderer med at det i dag er en kvalifisert fare for at tiltaltes pedofile legning kan medføre at han faller tilbake til nye overgrep, heter det i dommen.

Da påstanden om forvaring ble lagt ned, omtalte statsadvokat Magne Kvamme Sylta den tiltalte 33-åringen som pedofil og sa at han hadde en målrettet tilnærming til barna han forgrep seg på. Beskrivelsen av 33-åringen gikk på totalt mangel på impulskontroll og styring av sine seksualdrifter.

Retten er enig med statsadvokaten og skriver i dommen at det er fare for nye overgrep også etter soning.

Bergen tingrett har dømt mannen til å betale de sju ofrene totalt 750.000 kroner i erstatning.