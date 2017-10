Dårlig vær gjør søket etter russisk helikopter vanskelig

innenriks

Det russiske helikopteret var sist i kontakt med lufttrafikktjenesten i Longyearbyen klokken 13.06 torsdag, da ble det bedt om å kontakte den russiske helikopterbasen på Kap Heer. Helikopteret er antatt styrtet i sjøen på innflygingstraseen et par kilometer nord for Kap Heer, i Barentshavet. Natt til fredag ble det søkt med en miniubåt type ROV i området, men det har ikke gitt resultat.

– Vi har ikke funnet noe nytt. Værforholdene er vanskelige, og det viste seg at miniubåten ble for lett. Det er nå bestilt en større ubåt fra Haakonsvern i Bergen. Den vil bli fraktet oppover i løpet av dagen på et rekvirert SAS-fly, opplyser pressemedarbeider Geir Mortensen i Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge til NTB.

Åtte personer skal ha vært i helikopteret; fem i besetningen og tre forskere, meldte nyhetsbyrået Tass torsdag. Værforholdene er tøffe, og Mortensen påpeker at det er en kamp mot tiden.

– Det har vært kraftig vind og snødrev i området. Jo lenger aksjonen pågår, jo mer svinner håpet, sier han.

Sysselmannen på Svalbard er i beredskap og har opprettet et nummer pårørende kan ringe for å få informasjon.

Store ressurser satt inn

Fredag er store ressurser satt inn i søket. I tillegg til to redningshelikoptre og to fly, hjelper en rekke sivile båter til i aksjonen, og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er også kalt ut. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har forsterket Longyearbyen sykehus med fem leger og diverse annet personell.

– Leteaksjonen vil pågå med full styrke hele fredag.

Sysselmannen har ansvar for aksjonen, og Mortensen opplyser at de samarbeider med redningsstasjonen i Murmansk.

– Det har vært snakk om vi skal få et tilbud om bistand, men foreløpig har det ikke kommet noen henvendelse. Om det gjør det, vil de bli underlagt Sysselmannen.

Observert via sonar

Torsdag kveld identifiserte redningsmannskapene et område 2–3 kilometer utenfor den russiske gruvebyen Barentsburg, altså nord for Kap Heer, hvor helikopteret kan ha styrtet. Grunnen er at det er observert luftbobler via sonar, og sterk drivstofflukt. Funnet er gjort på 200–250 meters dyp.

Helikopteret eies av selskapet Convers Avia som opererer for det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg.

