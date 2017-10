NRK: Datatilsynet med krass kritikk og milliongebyr etter IT-outsourcing i Helse sørøst

innenriks

Hvert av sykehusene og Sykehuspartner må punge ut med 800.000 kroner hver i overtredelsesgebyr. Til sammen må foretakene ut med 10 millioner kroner for lovbruddene, melder NRK.

Datatilsynet har lagt fram en 33 sider lang rapport der tilsynet konkluderer med at det ble gjort mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko før helseforetaket satte ut IT-systemer til utlandet.

Ledelsen i Helse sørøst sier til NRK at det er for tidlig å kommentere innholdet i rapporten, men at de vil gå grundig inn i dette.

(©NTB)