Forbereder heving av havarert russisk helikopter

innenriks

– Vi er nå i ferd med å kontrahere et skip som kan heve helikopteret. Dette skipet vil sannsynligvis ankomme Svalbard onsdag kveld og vil kunne starte hevingen i løpet av kort tid, sier sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt.

Det er bekreftet at det var det savnede helikopteret som ble lokalisert på vel 200 meters dyp søndag morgen.

– Sammen med russiske mannskaper skal vi kartlegge området rundt helikopteret før hevingen. Samarbeidet går meget godt, og vi er glade for den bistanden vi får fra russisk side, sier Askholt.

Helikopteret forsvant torsdag under innflyging til Barentsburg.

Det var en sonar fra forskningsskipet G.O. Sars som lokaliserte helikopteret rundt 2,1 kilometer nordøst for Heerodden. Skipet ble omdirigert til Svalbard fredag for å delta i redningsaksjonen.

40 russere

Den fjernstyrte undervannsfarkosten Hugin ble sendt ned i dypet for å ta bilder av helikopteret.

Helikoptervraket ble funnet i et område hvor det tidlig i leteaksjonen ble observert luftbobler på havbunnen med sonar. I dette området ble det også funnet flybensin på overflaten.

Store ressurser har deltatt i redningsaksjonen de siste dagene, deriblant Sysselmannens skip Polarsyssel, kystvaktskipet Barentshav, flere helikoptre og fly.

Natt til søndag landet også en russisk delegasjon på 40 personer for å bistå i arbeidet.

– Vi hadde et godt og konstruktivt møte med dem like etter landingen klokken 1.30. Sammen fortsetter vi planleggingen av hvordan vi best kan benytte de ressursene og mannskapene russerne stiller med, sier Kjerstin Askholt.

Forsvant torsdag

Alle de åtte som var om bord i helikopteret, var russiske statsborgere. Helikopteret var sist i kontakt med lufttrafikktjenesten i Longyearbyen klokken 13.06 torsdag, da det ble bedt om å kontakte den russiske helikopterbasen på Kap Heer.

Siden har ingen hørt fra helikopteret. Det er heller ikke kommet noen signaler fra nødpeilesenderen.

Helikopteret eies av selskapet Convers Avia som opererer for det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg.

Solberg kondolerte Medvedev

Statsminister Erna Solberg (H) hadde søndag kveld en samtale med sin russiske kollega for å kondolere og uttrykke sin medfølelse etter helikopterulykken på Svalbard.

– Det er en tragisk ulykke som har rammet russiske borgere og oss alle, sa Solberg i samtalen med Dmitrij Medvedev.

– På vegne av meg selv og regjeringen vil jeg kondolere deg og regjeringen, familie og venner av de omkomne og alle russere på Svalbard, sa hun.