Nye ressurser settes inn i søket etter russisk helikopter

innenriks

Klokken 1 natt til søndag landet et russisk fly med 40 mannskaper som skal bistå i letingen, opplyser redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS), Rune Danielsen, til NTB like før klokken 4.

– Det er ikke så mye nytt for øyeblikket. Det ligger tre fartøy ute på stedet fortsatt. Det russiske flyet ankom Svalbard i natt, og innkvarteres på Sysselmannens skip Polarsyssel. Sammen med disse skal det da holdes et koordineringsmøte hvor det skal lages en plan for hvordan mannskapet skal benyttes på best mulig måte, sier Danielsen.

Undervannskapasiteter

Sysselmann Kjerstin Askholt sier til NRK at de har bedt om bistand, da særlig dykkere og undervannskapasiteter.

– Vraket kan ligge på ned til 300 meters dyp og det krever spesialkapasiteter som vi ikke har på Svalbard, sier hun.

Lørdag ble en ny miniubåt satt inn i søket. Den ble hentet opp lørdag kveld. Danielsen sier til NTB at det arbeides med å analysere materialet som denne miniubåten har samlet, men at det ikke vil være tilgjengelig før søndag morgen.

Over to døgn

I tillegg til undervannsroboten har tre båter og to helikoptre deltatt i søket etter det russiske helikopteret som forsvant for over to døgn siden.

Helikopteret styrtet etter alt å dømme torsdag ettermiddag. Åtte personer var om bord da det forsvant.

– Vi har ingen spor å gå etter dessverre. Det er ingen nødvarslingssystemer som ble aktivert, og helikopteret har heller ikke en såkalt svart boks, sa redningsleder Ørjan Delbekk ved HRS.

(©NTB)