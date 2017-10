Styrtet russisk helikopter funnet på havbunnen utenfor Barentsburg

innenriks

– Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser HRS.

Det er en sonar fra forskningsskipet G.O. Sars som har gjort funnet, rundt 2,1 kilometer nordøst for Heerodden.

– Det som skjer nå, er at redningsaksjonen avsluttes og går over til å være et søk etter antatt omkomne i regi av politiet. Det blir Sysselmannen som leder arbeidet lokalt, sier redningsleder Frode Iversen i HRS til NTB.

Helikopteret forsvant torsdag under innflygningen til Barentsburg.

I løpet av helgen har redningsmannskapene brukt undervannsfarkoster i søket. Tidligere søndag gjorde disse et funn av et «interessant objekt» på havbunnen.