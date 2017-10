Bil kjørte i tunnelvegg i Holmestrand

innenriks

Politiet i Vestfold opplyser at nødetatene er på vei til stedet. Tilstanden til personen i bilen er ikke kjent, men det skal bare ha vært én person i bilen.

– En person er tatt ut av bilen og tatt hånd om av helsepersonell. Skadeomfanget er uvisst, sier operasjonsleder Anne Meyer i til Jarlsberg Avis.

Politiet opplyser at årsaken til ulykken er ukjent

Vegtrafikksentralen opplyser at veien er stengt i begge retninger på strekningen Larvik–Drammen og at det er omkjøring via fylkesvei 313 fra Hellandkrysset og Bergsengakrysset. Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har ankommet stedet for å gjøre sine undersøkelser.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 11.39 mandag formiddag.

