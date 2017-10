Brødre på 16 og 18 år siktet for voldtekt og ran i Oslo

innenriks

De to brødrene ble pågrepet fredag og framstilt for fengsling i Oslo tingrett lørdag. Begge er siktet for grov voldtekt og grovt ran av to mindreårige, eller medvirkning til dette, på Sinsen i Oslo søndag 22. oktober. Tingretten ga politiet medhold i at det er sterke grunner til å mistenke brødrene, men mente brødrene ikke kunne varetektsfengsles lenger enn én uke.

Ifølge VG er de to fornærmede i saken en gutt og en jente. Det skal ha vært gutten som anmeldte brødrene for ran og jenta som anmeldte dem for voldtekt.

– Det er svært alvorlige og brutale handlinger som er beskrevet i saken. Det gjør sterkt inntrykk når unge mennesker blir utsatt for slike handlinger, sier bistandsadvokat Hege Salomon, som bistår den fornærmede gutten i saken.

Ingen av de to siktede erkjenner straffskyld etter siktelsen, får avisen opplyst fra forsvarerne. Advokat Aase Karine Sigmond svarer at fengslingen vil bli anket til lagmannsretten. Politiadvokat Ida Fengsrud, som er politiets jurist på saken, kommenterte ikke saken mandag.

Til tross for sin unge alder holdes 18-åringen i full isolasjon under varetektsfengslingen. 16-åringen holdes delvis isolert. Selv om det er uvanlig å fengsle personer under 18 år, konkluderer retten med at det ikke er andre mulighetene i dette tilfellet. Begge brødrene er underlagt brev- og besøkskontroll.

Politiet frykter de to brødrene vil påvirke vitner dersom de ikke fengsles.

– Retten mener at varetektsfengsling i én uke ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på det er snakk om en svært alvorlig sak, grov voldtekt og grovt ran begått mot to mindreårige, og den bevisforspillelsesfaren som foreligger, står det i kjennelsen mot 16-åringen.

