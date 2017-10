Dagbladet: Nordmenn hjelper asylbarn med å rømme

innenriks

I alt 443 av 913 asylbarn som har fått midlertidig opphold i Norge har forsvunnet siden 2009, ifølge en ny rapport utarbeidet av NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen.

Flere av barna har ifølge Dagbladet fått hjelp av nordmenn til å rømme, både praktisk og økonomisk.

– Nettverkene holder kontakten med og motet oppe hos guttene. Flere i nettverket har vært nede i Europa for å se til dem. En god del av guttene har fått opphold i Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland og Spania, sier en av «hjelperne» avisen har snakket med.

Justisdepartementet sier det er vanskelig å vurdere lovligheten i slike saker, uten å vurdere de konkrete forholdene i hvert enkelt tilfelle.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) reagerer kraftig.

– Det er oppsiktsvekkende at det finnes såkalte gode hjelpere som smugler unge mennesker ut av landet. De vet ofte lite eller ingenting om deres reelle situasjon, og kan ende opp med å bidra til at ungdommen lever under forferdelige forhold, sier ministeren til avisen.

Hun mener dette er «et eksempel på velmenende mennesker som ikke ser konsekvensen av det de gjør», og at det er umoralsk å bruke asylbarna som brikker i et politisk spill.

(©NTB)