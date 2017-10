innenriks

I tingretten hevdet 30-åringen at han knivstakk mannen fra Polen, som også var samboeren til den dømtes mor, ved et uhell da han skulle skjære brød. Under ankesaken kunne han ikke huske hva som skjedde, opplyser Fædrelandsvennen.

Mannen ble i Kristiansand tingrett i sommer dømt til 13 års fengsel for drapet. Lagmannsretten kom fram til samme straff.

Etter begge rettssakene er motivet bak knivstikkingen fortsatt uklart.

