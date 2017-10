Martin Kolberg: – Det er krise i Ap

innenriks

– Vi er i krise. Det er en alvorlig situasjon for det norske sosialdemokratiet.

Slik åpnet Kolberg da han innledet til debatt under LOs fylkeskonferanse i Buskerud i helgen, skriver LO-Aktuelt.

Kolberg viste til at høstens valgresultat er det nest dårligste for Ap siden 1927, men at 2001-valget hadde en naturlig forklaring da mange fagorganiserte vendte Ap ryggen på grunn av striden om sykelønnsordningen.

– Noen sier at det var bare så vidt vi ikke vant, at det bare handlet om noen få stemmer. Da skvetter jeg. Det hadde uansett vært et jævlig dårlig valgresultat, tordnet Kolberg.

Skulle fjernet Frp

Han legger til at det ikke bare handler om regjeringsmakt, men om sosialdemokratisk styrke:

– I et historisk perspektiv skulle vi klart å fjerne en Frp-regjering «sånn» – sa Kolberg med en armbevegelse som illustrerte et pennestrøk.

– Alle i fagbevegelsen, og vi, burde hatt det i ryggraden: Denne regjeringen må bort. Men så skjer det ikke. Det er krise! Det er alvorlige ord, men jeg mener det, fortsatte nestoren med over 50 aktive år i politikken bak seg.

Plagsomt spørsmål

Kolberg manet til et oppgjør som også inkluderer ham selv.

– Hvorfor forsto vi ikke at det kom? Det plager meg veldig. Når alle i ettertid mener at det var «det, det og det vi skulle gjort» – hvorfor gjorde vi ikke det før? undrer han.

Kolberg mener at de gode målingene på vårparten kan ha blitt en sovepute, og at partiet ikke maktet å ta inn over seg at det ble oppfattet som utydelig. Kompromisser med regjeringen kan også ha medvirket til valgresultatet. Og den lave oppslutningen blant LOs medlemmer er et tegn på at Ap ikke treffer med budskapet om fellesskapsløsninger, lyder Kolbergs analyse blant annet.

Veteran

Kolberg har de siste åtte årene, fram til Stortinget konstituerte seg etter høstens stortingsvalg, ledet den viktige kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. I denne perioden sitter han, mot sin vilje, i utenriks- og forsvarskomiteen.

68-åringen fra Lier i Buskerud var partisekretær for Ap fra 2001 til 2009, da han ble valgt inn på Stortinget. Han har også vært statssekretær for Gro Harlem Brundtland ved Statsministerens kontor. Politisk har han vært engasjert helt siden ungdomsårene i AUF og i den lokale fagforeningen ved Drammen kabelfabrikk.

Avviser krise

Partisekretær Kjersti Stenseng er enig i deler av Kolbergs analyse, men avviser at det er noen krise. Til NRK sier hun at Ap har en bred organisasjon med aktivitet landet over.

– Martin peker på mange viktige årsaker til det dårlige valget, blant annet at vi i for liten grad greide å engasjere velgerne og få samfunnsdebatten til å handle om det vi mener er de viktige sakene, sier hun.

Men Stenseng mener det norske sosialdemokratiet likevel står sterkere enn hos søsterpartiene, blant annet med sine bånd til fagbevegelsen og en bred tilslutning om fellesskapsløsninger.

