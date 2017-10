Riksvei stengt etter at vogntog med frossen kylling veltet

innenriks

Sjåføren skal ha fått sleng på hengeren ved Knatterudhellinga slik at hengeren veltet og veibanen ble fylt med flere tonn kyllingfilet, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet i Østfold opplyser at ingen ble skadd i uhellet, men at hengeren ligger på siden og at veien forventes å være stengt i lengre tid framover mens oppryddingsarbeidet pågår.

– Nord for ulykkesstedet vil trafikken bli stanset ved Rudskogen og bli dirigert om fylkesvei 641. Syd for ulykkesstedet vil trafikken bli stanset ved Ise og bli dirigert om fylkesvei 622, sier operasjonsleder Ingar Signebøen til avisen.

Ifølge Vegtrafikksentralen er omkjøringen kun egnet for personbiler, slik at tyngre kjøretøyer må kjøre om Askim eller Halden.

