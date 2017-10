To personer pågrepet for bankran i Rendalen

innenriks

De ble pågrepet ved et grustak øst for Åkrestrømmen etter at politiet fikk helikopterbistand, opplyser Innlandet politidistrikt.

Ranet av Sparebank 1 i Otnes skjedde mandag morgen, da en maskert mann ble sett i banken med det som så ut som et skytevåpen.

Mannen hadde truet en kvinnelig bankansatt til å åpne minibanken før bankens åpningstid.

Politiet opplyste at det totalt er to ranere.

– Gjerningsmennene kjørte fra stedet i en burgunderrød Opel Astra, sa operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle B. von Obstfelder til NTB før pågripelsen.

Den svenske avisen Aftonbladet meldte først at en bankansatt var bortført i forbindelse med ranet, men dette avkrefter norsk politi.