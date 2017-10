Økonomiprofessor støtter SSB-sjefens omorganisering

innenriks

SSB-sjef Christine Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere ble overflyttet fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Blant disse var også mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, forskeren Erling Holmøy.

Det fikk Senterpartiets Liv Signe Navarsete til å så tvil om SSB kan levere nøytral og objektiv informasjon, mens tidligere leder av forskningsavdelingen Olav Bjerkholt har omtalt prosessen som et politisk kupp. Meyer ble innkalt til finansminister Siv Jensen (Frp) der hun fikk beskjed om å komme tilbake med et forslag til en ny løsning.

Lite publisering

Men nå får Meyer også støtte fra sentrale forskere. Økonomiprofessor Hans Hvide sier til Dagens Næringsliv at Statistisk sentralbyrå (SSB) har utviklet seg til å bli et orakel med svar på alt i samfunnsdebatten, uten at forskningsavdelingen holder høyt nivå målt ut fra antall publiserte artikler.

Hvides poeng er at det er publisering som sikrer faglig kvalitet.

– Her scorer de lavt. De har ikke høy produksjon og den holder ikke høy kvalitet, sier han til DN.

Derfor mener han at Meyer gjør rett i å omorganisere og nedskalere avdelingen.

Meyer avviser

Meyer selv sier til avisen at hun ikke vil kommentere uttalelsen fordi hun jobber med en plan som skal legges fram for finansministeren.

Men overfor NRK avviser SSB-sjefen kritikken.

– Å si at vi gjør dette på grunn av tema som innvandring og at det handler om å presse noen ut, det er så langt unna realitetene som det er mulig å komme, sier hun.

Meyer sier at det er forskningsdirektøren som sammen med sine ledere har bestemt hvem som skal over til statistikkavdelingen.

