Byrådet i Bergen vil forby forurensende ovner

innenriks

– Vi registrerer at det er et tverrpolitisk ønske om et forbud mot forurensende ovner, og vi ser at det er bred støtte for det. Det er viktig når vi ønsker å innføre et såpass omfattende tiltak, fastslår Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune.

Selv om det i årsrapporten for luftkvalitet i 2016 ble fastslått at Bergen hadde noen overskridelser på nitrogenoksid, var man langt unna de gjeldende grenseverdiene i forskriften for svevestøv. Men ettersom svevestøv kan være farlig selv i lave konsentrasjoner, ligger helsemyndighetenes anbefalinger enda lavere. Derfor tar nå Bergen kommune affære.

Forbudet er en del av forslaget til ny feie- og tilsynsordning som ble behandlet forrige uke. Bystyret skal behandle saken og fatte en endelig beslutning i bystyremøtet 22. november.

Trolig er det fortsatt rundt 30.000 slike ildsteder i Bergen, skriver Bergens Tidende. Bergen kommune gir 5.000 kroner i refusjon til alle som bytter fra forurensende til rentbrennende ildsted. Det er satt av 50 millioner kroner til vrakpantordningen.

Ildstedene som regnes som Ikke-rentbrennende, er åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner som ble installert før 1998. Man kan søke om vrakpanten etter at man har byttet ut ildstedet.

(©NTB)