Helleland be Medietilsynet undersøke NRK

– Vi vil se på hvordan NRKs tilbud, over hele linjen egentlig, påvirker de kommersielle konkurrentenes virksomhet. Det er særlig aktiviteten på nett og den digitaliseringen og omstillingen norske medier står midt oppe i som gjør dette aktuelt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Dagens Næringsliv.

Under den borgerlige regjeringen har kritikken mot NRK økt. Hovedanklagene går blant annet på at politikerne sørger for at lisenspengene øker hvert år, mens de kommersielle mediene har tapt 2,7 milliarder kroner på fem år. Og at NRK publiserer gratis lignende nyheter og innhold som sine konkurrenter. Helleland vil be Medietilsynet undersøke om NRK har en negativ innvirkning på mediemangfoldet.

– Regjeringen har lenge vært opptatt av balansen mellom det kommersielle markedet og NRK. Vi ønsker at Medietilsynet utarbeider denne rapporten om hvordan NRKs tilbud påvirker mediemangfoldet. Det vil være med og gi oss et faktagrunnlag for stortingsmeldingen om mediestøtte som vi nå er i full gang med, sier Helleland til avisen.

