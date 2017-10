Hver fjerde mottaker vil rammes av regjeringens dagpengekutt

innenriks

Ifølge regjeringens beregninger vil rundt 19.000 personer få lavere dagpengeutbetaling enn med dagens regelverk, skriver Dagens Næringsliv. Det tilsvarer hver fjerde mottaker.

– Jeg håper og tror at dette vil bidra til at flere kommer seg raskere ut i jobb, at flere vil jobbe mer og at færre blir avhengig av ytelsene fra Nav. Skal vår velferd bestå, må flere bidra, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Regjeringen går nå inn for at det er det siste året, og ikke de tre siste, som skal gjelde når det beregnes om man har krav på dagpenger, og hvor mye man skal få. Det betyr blant annet at man må ha tjent minst 140.000 kroner det siste året, noe som vil føre til at rundt 3.500 personer ikke lenger har krav på dagpenger.

Flere opposisjonspartier, deriblant KrF, har varslet at de vil kjempe mot kuttet. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet reagerer på planene.

– Regjeringen tror åpenbart at arbeidsledige er late unnasluntrere. Folk som mottar dagpenger, ser ikke på jobb som en straff. Tvert imot, jobb er det de ønsker aller mest. Av dem som nå mister dagpengene, har en av tre ansvaret for barn. Konsekvensene blir at familiene nå skyves lenger vekk fra arbeidslivet, sier hun.

(©NTB)