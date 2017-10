Statssekretær Sandberg beklager muslimkritisk innlegg på Facebook

innenriks

– Jeg beklager formuleringen i det jeg skrev på Facebook. Å beskrive muslimer som en gruppe eller trekke fram religioner er uakseptabelt, og jeg forstår reaksjonene, sier Sandberg til NRK.

Sist fredag ble hun utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. I de siste dagene har et innlegg Sandberg skrev på Facebook i sommer, blitt mye delt i sosiale medier.

– Hvorfor fortsetter noen av de å spre frykt og hat, terror og galskap som de faktisk har flyktet fra? Hvorfor i helvete skal vi unnskylde dem, ta imot og gi med åpne armer når de fan ikke vil ta imot?, skrev Sandberg etter å ha innledet med at hun noen ganger ikke tør å si hva hun føler og at hun måtte «bedøve hjernen for ikke å eksplodere» før verden var klar til å høre hva hun tenker.

Sandberg avsluttet med å slå fast at «nå bør silkehanskene av og hardere lut til».

Helseminister Bent Høie (H) sier at han tar avstand fra Sandbergs uttalelser.

– Det er uakseptabelt å beskrive muslimer som gruppe på den måten. Samtidig er det viktig å påpeke at alle kan gjøre feil, sier statsråden.

Ifølge Høie har Sandberg forsikret at hun i sin nye rolle vil stille seg bak regjeringens politikk, også i sosiale medier.

(©NTB)