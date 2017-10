innenriks

I 4.30-tiden natt til tirsdag ble det oppdaget et skinnebrudd i vestgående løp i tunnelen mellom Nasjonalteateret og Majorstuen. Bruddet førte til avvik og forsinkelser på alle T-banelinjer i Oslo. I morgentimene tirsdag meldte Sporveien AS at en ny skinne var kjørt inn og sveiset på plass, og at togene var i gang igjen.

– Togene vil kjøre med nedsatt hastighet forbi bruddstedet fram til dette får satt seg ordentlig, opplyser pressevakt Jan Rustad i Sporveien AS til NTB.

