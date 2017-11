LO-leder: Ap trenger flere som har hatt skitt under neglene

innenriks

– Vi ga tidlig beskjed om at det er en skjevfordeling her, som vi fryktet ville få konsekvenser. At det rett og slett ikke er nok kandidater «som har hatt skoa på», sier Eggum, som sitter i partiets sentralstyre, til VG.

Kritikken kommer etter at det mandag ble kjent at knapt to av fem LO-medlemmer oppga at de stemte på Ap i årets stortingsvalg. Mange av medlemmene har funnet veien til andre venstrepartier. Der Arbeiderpartiet har tapt velgere, har SV nesten doblet sin oppslutning blant medlemmene.

Eggum krever et linjeskifte i partiet:

– Vi må i større grad få med folk som selv har stått i det: Folk som har kjent på det å gå lange skift. Folk som har følt på å ha dårlige arbeidstidsordninger, som gir midlertidighet og ledighet.

Han sier til avisen at han ikke ønsker å gjøre det til en klassesak, men at partiet trenger flere representanter fra for eksempel industri, service, butikk, renhold og helse.

– Det er det vi trenger mer av rundt neste sving. Flere som har hatt skitt under neglene. Da vil folk kjenne seg igjen. Og løfte fram Jonas og et parti som kan kjempe for dem, sier Eggum.

