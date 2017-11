Uvær i vente i Nord-Norge, mens Østlandet blir helgens værvinner

innenriks

– Det er store endringer på gang, sier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun opplyser at et kraftig lavtrykk er på vei innover mot Nord-Norge og at meteorologene har skrevet ut OBS-varsel. Fra torsdag av kommer det mye nedbør i de lavere områdene i nord.

– Det er et problem siden det nå er stabilt og minusgrader. Dermed kan det bli såpeglatt på bakken, sier meteorologen.

Regn i Vest

Langs kysten av Vestlandet ventes det også mye nedbør og en del vind.

– Det blir skyet og regn på Vestlandet fra torsdag av og gjennom hele helgen. Men det blir en gradvis bedring og kanskje best på søndagen. Fredagen blir også ganske fin i Rogaland og Agder, sier meteorologen.

Vestlandskysten rammes av sørvestlig pålandsvind, og der er det ventet mellom 6 og 10 grader de neste dagene.

– Det blir litt vind ved Stad og i Møre, og litt i Sogn og Fjordane. Resten av Vestlandet får stort sett rolige vindforhold.

Østlandet skjermes

Siden vinden og regnet kommer inn fra sørvest, skjermes Østlandet i stor grad av fjellene.

– På Østlandet har man en fin helg i vente. Det er bare å nyte det. Det blir stort sett pent vær hele helgen, sier meteorologen.

Temperaturen på Østlandet vil svinge mellom minusgrader på natten og plussgrader på dagen.

– Man får klarvær og kan få opp mot 5 plussgrader på dagen når solen varmer opp. På natten vil temperaturen synke til rundt 3 minus.

– Kjør forsiktig i nord

Det er Troms og Finnmark som rammes hardest av uværet i nord, men også Nordland får sterk vind og mye nedbør. Torsdag blir den verste dagen.

– Folk bør kjøre forsiktig. Det er kommet snø flere steder, og nå kommer det en overgang til slaps og regn. I høyden vil det fortsatt komme snø og man får vanskelige kjøreforhold der også, med snøfokk og dårlig sikt, sier Pedersen.

Ifølge OBS-varselet for kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det «stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport» torsdag. I tillegg opplyses det om at broer kan bli stengt og at takstein og takplater kan blåse av hus og bygninger.

Meteorologen oppfordrer folk til å ta vanlige forholdsregler og binde fast løse gjenstander.

– I Nordland får man sterk kuling og i Nord-Troms liten storm. I Finnmark får man sørlig sterk kuling, men der kan den også komme opp i liten storm, sier meteorologen.

Det ventes plussgrader langs mesteparten av kysten i Nord-Norge.

(©NTB)