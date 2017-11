Fire personer pågrepet etter konstruert trafikkulykke på Sunnmøre

innenriks

– Det skal være snakk om at en høyspentledning ligger over veien og den ene bilen skal stå i brann. Det er ingen personer i bilen som brenner, sa operasjonsleder Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 4-tiden natt til torsdag.

Tidlig torsdag morgen opplyser politiet at det var to biler involvert og at «politiet har fått kontroll på fire personer som på en eller annen måte har vært involvert». Kort tid senere ble de pågrepet.

– Det har ikke vært et reelt trafikkuhell. Det er nok laget til for å være et trafikkuhell. Hvorfor den ene bilen har brent er heller uklart for oss, sier Mikaelsen.

Alle nødetater rykket ut da politiet fikk melding om hendelsen på fylkesvei 657. Det er ifølge politiet ikke snakk om noen personskader.

Noe over klokken 5 torsdag meldte politiet at fylkesveien var åpen for fri ferdsel igjen.

