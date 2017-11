Kvinne nekter for å ha prøvd å drepe ektemannen med musegift

innenriks

Kvinnen har innrømmet å ha blandet inn musegift i mannens frokostblanding, men mener at det ikke var et drapsforsøk.

– Hun ville bare skade med musegiften, ikke drepe, sa forsvarer Hilde Marie Ims under rettssaken i Oslo tingrett torsdag, ifølge Aftenposten.

De to pakkene med musegift ble kjøpt på Jernia i fjor. Kvinnen begynte å drysse den over mannens frokostblandinger og for å skjule smaken fikk han også en solid dose vaniljesaus på toppen.

Mannen ble innlagt på sykehus 16. september i fjor, men overlevde giftinntaket. Det var kvinnen som varslet nødetatene og sa hun hadde våknet av et kraftig «dunk» fra stuen, hvor hun fant ektemannen livløs på gulvet. Kvelden i forveien hadde ektemannen spist en stor bolle kornblanding.

Et spørsmål under rettssaken vil være om mengden musegift mannen spiste kunne ha vært nok til å drepe ham.

