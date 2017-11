Alternative behandlere reklamerte ulovlig

innenriks

Det er resultatet av et tilsyn Forbrukerombudet har hatt i samarbeid med Helsetilsynet. Det er ulovlig å gi uttrykk for at alternativ behandling virker mot konkrete sykdommer eller lidelser. Ifølge ombudet påstår utøverne at behandlingen hjelper mot lidelser og sykdommer som allergier, migrene, angst, diabetes og ADHD. De har fått beskjed om å endre markedsføringen umiddelbart, opplyser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– Personer som er syke eller har dårlig helse, er i en sårbar situasjon. Og mange er villige til å bruke mye penger dersom de har håp om å bli friske. Derfor er det viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av behandlingen virker mot konkrete sykdommer, sier hun.

