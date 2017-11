De sesongjusterte boligprisene steg 0,4 prosent i oktober

innenriks

Prisene falt 0,2 prosent i oktober, men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent.

Markedet utviklet seg sterkere enn forventet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober, så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier Dreyer.

Boligprisene er nå 0,7 prosent høyere enn for et år siden.

Dreyer sier prisutviklingen i oktober bryter med trenden de siste månedene, men ber folk avvente med å trekke for mange konklusjoner ut fra det.

– Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli. Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positivt for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, avslutter Dreyer.

(©NTB)