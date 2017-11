Rigging i gang til «Mission Impossible» på Preikestolen

innenriks

En Antonov An-12 landet på Sola like før klokka 14 på fredag, skriver Stavanger Aftenblad. Flyet kommer fra USA, og med seg i lasten skal det ifølge en kilde ha filmutstyret som skal brukes i den sjette Mission Impossible-filmen.

Riggingen til filmen, der enkelte scener skal spilles inn på Preikestolen, skulle etter planen starte torsdag. Da skulle de første helikoptrene fly opp med utstyr, men tåke skapte trøbbel for mannskapene.

– Det er laget en plan som tar høyde for ustabilt vær, så det er ikke noe stort problem at vi ikke kunne fly de første timene vi hadde tillatelse, sier driftsleder i Nord Helikopter, Magnus Meringdal.

Det er Nord Helikopter som har fått oppdraget med å fly i forbindelse med produksjonen. Meringdal sier de har ti helikoptre parat, som hovedsakelig skal brukes for å frakte opp last.

Torsdag fikk produksjonsselskapet ja fra Forsand kommune til å doble antall flyginger til Preikestolen. Dermed ble det lagt opp til at de fra 2. til 11. november kan gjennomføre 820 helikopterflyginger til landemerket. I vedtaket skriver kommunen at doblingen blant annet vil være bedre for natur og vegetasjon.

Scenene på Preikestolen skulle egentlig spilles inn i september, men da Tom Cruise skadd foten i London, ble opptaket utsatt. Det populære turistmålet blir dermed helt stengt fra 7. til 9. november.

Den sjette Mission Impossible-filmen får drøyt 6,3 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitutt.

