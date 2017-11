Solid resultatvekst for Schibsted

innenriks

Mediekonsernet omsatte for totalt 4.161 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er en økning på 10 prosent dersom man sammenligner med tredje kvartal i 2016.

–Vi er glade for å presentere et sterkt resultat i tredje kvartal for Schibsted, med en økning i EBITDA på 37 prosent. Som tidligere i år, er veksten et resultat av at gode prestasjoner både når det gjelder annonsevirksomhet, Schibsted Trykk, og Schibsted Vekst, sier toppsjef Rolv Erik Ryssdal i en børsmelding fredag.

Ifølge Schibsted har mediehusene samlet sett for første gang på mange år hatt inntektsvekst sammenlignet med året før. Konsernet eier mediehus som Aftenposten, VG og Aftonbladet og melder at de samlet sett nærmer seg 600.000 digitale abonnenter.

–Igjen er VG stjerna, med en inntektsvekst på 7 prosent og en driftsmargin (EBITDA) på 20 prosent, sier Ryssdal.

(©NTB)