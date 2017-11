Mann ødela medisinsk utstyr og slo politimann på legevakten

innenriks

Mannen er pågrepet etter hendelsen og vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Politiet mottok melding om at en mann utagerte på legevakten og kom raskt til stedet med en patrulje. Mannen hadde gjort skadeverk for over 100.000. Dessuten slo han til en politimann i ansiktet, sier operasjonsleder Kjetil Føyen til NTB.

Ingen blant helsepersonellet kom til skade under hendelsen.

Mannen er en kjenning av politiet.

Han skal ha knust en skanner til en verdi av over 100.000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet mottok melding om hendelsen rett etter klokken 8 lørdag morgen.

