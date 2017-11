Kristian Valen klar for omkamp om trusler mot politiet

innenriks

En svært skuffet Valen ble dømt til ubetinget fengsel og sakskostnader på 15.000 kroner i september i fjor. Foruten en episode hvor han skal ha truet politiet, ble han også dømt for å ha båret en våpenkopi rundt på Aker Brygge i svært beruset tilstand.

– Han mener han ikke framsatte noen trusler. Han beklager formen innlegget fikk, men benekter at det har vært hans mening å framsette trusler, han har aldri ment å true noen, sier forsvarer John Christian Elden til NTB.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i 24 dager, og Oslo tingrett dømte ham til 21 dager i fengsel.

– Lette etter skadd samboer

Politiet mente han rettet trusler mot politiet da han på Facebook utlovet en dusør på 10.000 kroner for den som fant navn og adresse på to politimenn som sammen med flere andre aksjonerte mot leiligheten hans på Aker Brygge i februar i fjor. Oslo tingrett mente det ikke var tvil om at Valens hensikt med etterlysningen var at han ville foreta en straffbar handling mot tjenestemennene.

Under behandlingen i tingretten sa Valen at han bare forsøkte å finne ut hvor samboeren hans var blitt fraktet med ambulanse etter at hun hadde skadet seg hjemme under særdeles dramatiske omstendigheter. Politiet nektet Valen å reise sammen med samboeren, som i retten ga samme versjon som komikeren.

Valen mente politiet hadde misforstått og feiltolket hva som lå bak innleggene på Facebook og anket dommen. Lagmannsretten fant grunnlag for å vurdere hele saken på nytt.

– Gode muligheter

– Politiet har i tiltalen blandet sammen to ulike meldinger på Facebook som ikke har sammenheng med hverandre og som heller ikke er satt ut på samme profil, så jeg mener det er ganske absurd at det skal oppfattes som én melding og at det skal være straffbart, sier Elden til NTB.

Valen har ikke hatt automatisk rett til å få saken behandlet i lagmannsretten, til det er strafferammen for lav. Advokat Elden mener derfor at det er gode muligheter for at lagmannsretten vil vurdere skyldspørsmålet annerledes enn tingretten når den har konkludert med at anken fortjener en ny behandling.

Kristian Valen er fem ganger tidligere straffet med bøter, blant annet for ulovlig våpenoppbevaring.

Ville flytte fra Norge

I kjølvannet av rettssaken i tingretten sa Kristian Valen til flere medier at han følte seg hetset og trakassert av politiet og at han hadde fått nok. Han og samboeren ville selge alt de eide og flytte fra Norge når saken var avklart, sa han til VG.

Før han deltok i den norske Melodi Grand Prix-finalen i vår, gjentok han i et stort intervju med VG at han og samboeren ville forlate Norge allerede dagen etter finalen 11. mars. Målet var ikke spesielt klart, han nevnte både Berlin, Las Vegas og Sør-Afrika. Det viktigste var å komme vekk fra Norge.

– Jeg har ingen kommentar til om han har flyttet eller ikke, sier Elden.

Ifølge eiendomsportalen Eiendomspriser.no er ikke leiligheten selskapet til Kristian Valen, Deepwater Entertainment AS, eier på Aker Brygge blitt solgt i løpet av det siste året. Kristian Valen har i alle fall ikke sluttet å opptre i Norge. Gjennom hele høsten og fram mot jul har han holdt show over hele landet. Også for 2018 viser hans egen hjemmeside at han vil fortsette å opptre i Norge.

