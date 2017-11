Kronprinsparet og norsk næringsliv til konfliktfylt Etiopia

innenriks

Kronprinsparet deltar på oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) som melder at temaer for besøket er helse og utdanning, migrasjons- og flyktningsituasjonen og, ikke minst, næringsliv.

Men det er ikke bare et afrikansk land i vekst og utvikling og med muligheter for norsk næringsliv, de skal besøke. Det er et land i dyp konflikt, der myndighetene anklages for menneskerettsovergrep, marginalisering av etniske grupper og for å væpne grupperinger mot hverandre. Det er også et av verdens mest korrupte land, ifølge Transparency International.

Stort marked

Unntakstilstand

– Norge og Etiopia har gode relasjoner, og jeg ønsker å ha dialog også i krevende tider, sa Brende i en uttalelse da.

Siden har volden økt, og over en halv million mennesker er drevet på flukt. I august ble unntakstilstanden hevet, men i september meldte myndighetene at nye sammenstøt mellom etniske grupper hadde drevet ytterligere 55.000 mennesker på flukt bare på én uke.

Appell til kronprinsparet

Onsdag skal kronprinsparet på åpningen av etiopisk-norsk konferanse om helse og høyere utdanning. Deretter skal de ut i felten og lære mer om et prosjekt for bærekraftig arealforvaltning. Torsdag reiser de fra hovedstaden Addis Abeba til en flyktningleir nord i landet. Der skal de blant annet møte ungdommer og barn og se hvilke tilbud de får og hvordan folk bor i leiren.

Alemayehu Fantahun er oromoer fra Etiopia, bosatt i Norge og lektor ved Gand videregående skole i Sandnes. Han fortviler over situasjonen i Etiopia, og har sendt en appell til kronprinsparet og Utenriksdepartementet (UD) i forkant av besøket.

– Det er flott at kronprinsparet engasjerer seg i helse, utdanning, miljø og flyktninger. Samtidig håper vi at de vil se på menneskerettighetsproblematikk, demokratiske spørsmål og folks lidelse. Det må ikke glemmes at det etiopiske regimet pynter seg fint utad, mens de innad er stygge og brutale mot sine egne, sier han til NTB.

