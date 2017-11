Mann løsnet flere skudd i Oslo sentrum 

innenriks

– Vi har ved hjelp av vitner og videobilder fått opplysninger om at han kom til Stortorget kort tid før han begynte å skyte. Før vi fikk melding og hendelsen, beveget han seg litt rundt i området. Han ble pågrepet i parken bak Domkirken, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

Politiet bevæpnet seg i forbindelse med hendelsen, og pågripelsen av mannen søndag formiddag var ikke udramatisk.

– Han ble anmodet om å legge fra seg våpenet, men etterkom ikke det helt uten videre. Det kom til en liten konfrontasjon som endte med at han valgte å legge fra seg våpenet, opplyser Hekkelstrand.

Politiet løsnet ikke skudd under pågripelsen.

Hekkelstrand sier politiet ikke har noen indikasjoner på at hendelsen har tilknytning til terror, eller at skytingen medførte personskader.

– Åpenbart alvorlig

Politiet opplyste tidligere at mistenkte er en mann i starten av 20-årene, og at de ikke hadde noen indikasjoner på at flere var involvert i hendelsen. Mannen er norsk statsborger.

– Mannen er kjent av politiet fra før, men ikke for så alvorlige saker, sier Hekkelstrand.

Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Det er helt åpenbart alvorlig at en person går rundt med et skarpladd våpen på offentlig sted og har skutt rundt seg, sier operasjonslederen.

Flere skudd

Det er foreløpig uklart hvor mange skudd mannen avfyrte, men politiet opplyser at de har funnet skader på en butikkfasade i Grensen som kan stamme fra skudd. Også et butikkvindu i Møllergata har skader som trolig stammer fra skuddene til mistenkte.

– Vi sikrer dette åstedet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Hekkelstrand ble det avfyrt færre enn ti skudd, men politiet vet foreløpig ikke det nøyaktige antallet.

– Selv har han erkjent å ha skutt mer enn ett skudd, sier han.

Ber om tips

Politiet har kontroll på skytevåpenet som ble brukt, men ønsker ikke å gå ut med hvilket våpen det er snakk om.

Politiet oppfordrer på Twitter alle som har observert hendelsen, og som ikke allerede har snakket med dem, om å ta kontakt så snart som mulig.

De første meldingene om hendelsen nådde politiet litt over klokken 9 søndag morgen. Opplysningene gikk da ut på at en mann var observert med en pistollignende gjenstand i området ved Stortorvet. Det var også hørt smell.

