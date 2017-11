Mann pågrepet etter å ha løsnet skudd i Oslo sentrum

innenriks

– Mistenkte er en mann i starten av 20-årene. Vi har ingen indikasjoner på at flere mistenkte er involvert i hendelsen, skriver Oslo-politiet på Twitter klokka 10.13.

Tidligere på dagen melde politiet at de hadde kontroll på en mann som skjøt noen skudd med et skytevåpen mot bygninger i området rundt Stortorvet i Oslo.

– Vi fikk et par meldinger om en mann i området som skjøt rundt seg med skytevåpen. Ett eller flere framsto som skarpskudd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

– Vi jobber med å undersøke skytevåpenet, sier operasjonslederen.

Det er ikke meldt at noen personer er såret. Politiet jobber søndag formiddag med å gå opp ruta der mannen har gått for å se etter eventuelle skader. Klokka 10.21 opplyser de at det er funnet en butikkfasade i Grensen som har skader som kan stamme fra skudd.

– Kun gått gjennom ett lag i vinduet, skriver politiet på Twitter.

Undersøker våpenet

Hekkelstrand sier politiet ankom stedet kort tid etter at de ble varslet om hendelsen, og mannen befant seg da i Domkirkeparken. Mannen ville ikke etterkomme pålegg av bevæpnet patrulje på stedet, men politiet fikk kontroll på ham. Politiet avfyrte ikke skudd.

Klokka 9.42 skriver politiet på Twitter at mannen har vært i området i Storgata mot Stortorvet. De har foreløpig ikke opplysninger om at mannen har skutt konkret etter personer.

Politiet oppfordrer på Twitter alle som har observert hendelsen, og som ikke allerede har snakket med dem, om å ta kontakt så snart som mulig.

Undersøkelser og avhør

Politiets innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland, sier til NRK at de fikk meldinger litt over klokka ni om en mann med en pistollignende gjenstand i området. Det var også hørt smell.

Innsatslederen sier at etter at politiet fikk kontroll på mannen, kom det fram at han hadde avfyrt flere skudd i sentrum.

– De åstedene vi har funnet så langt er sikret, sier Jørundland til kanalen.

Mannen er kjørt til politihuset, og politiet driver både taktisk og teknisk etterforskning av hendelsen.

– Han sa at han hadde avfyrt et par-tre skudd, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på forklaringen hans. Men han erkjenner at han er mannen som vitnene har observert, sier Hekkelstrand til Nettavisen.

