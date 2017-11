Fembarnsfar dømt for terror

innenriks

Mannens forsvarer Nils Christian Nordhus bekrefter dommen overfor VG.

– Han er skuffet over rettens vurdering, men det er en trøst for ham at han vet at dette resultatet kan bli annerledes i neste instans, sier Nordhus.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 8,5 års fengsel, mens mannen nektet straffskyld under rettssaken i Oslo tingrett tidligere i høst. Han håper på et annet utfall ved å anke til lagmannsretten.

– I tidligere terrorsaker har resultatet snudd i lagmannsretten, blant annet da en trebarnsfar fra Fredrikstad ble frikjent, sier forsvareren.

Ifølge tiltalen satte 38-åringen seg under IS' kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening. Tiltalen beskriver også at han «tok med seg sin daværende kone og deres fem mindreårige barn som han ville skulle leve og bo i ISIL-kontrollert område».

Mannen ble siktet for deltakelse i en terrororganisasjon i fjor høst, nesten to år etter at han kom tilbake til Norge fra Syria sammen med sin daværende kone og deres fem barn under åtte år.

Mannen ble tiltalt for å ha tatt de seks med inn i Syria mot deres vilje og tvunget dem til å være der i en måned, men ble frikjent for dette i Senja tingrett vinteren 2016. Denne dommen er ble imidlertid opphevet. Mannen har nektet straffskyld for både frihetsberøvelse og deltakelse i IS.

