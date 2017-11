Høie setter pris på snus-seier

innenriks

Swedish Match saksøkte tidligere i år staten blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Produsenten krevde at den nye loven ble satt til side.

– Vi er naturligvis skuffet over resultatet. Vi fikk belyst fakta og våre argumenter på en oversiktlig og overbevisende måte i retten, men tar til etterretning at dommeren ikke var enig, sier kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match til NTB.

Nødvendig tiltak

Et av hovedspørsmålene som ble tatt opp i retten, var om de nye reglene var nødvendige og egnet til å oppnå målene om å redusere snusforbruket.

– Tiltaket må både anses som egnet og nødvendig. Tiltaket innebærer ikke vilkårlig forskjellsbehandling eller noen skjult handelsbegrensning, slår byfogdembetet fast.

Swedish Match pålegges å betale sakskostnader på 799.895 kroner.

Helseminister Bent Høie (H) sier avgjørelsen var som ventet.

– Selskapet tapte på alle punkter. Dette er først og fremst en seier for alle som arbeider for at barn og unge ikke skal begynne med tobakk, sier han.

– Helseskadelig

Hildingsson i Swedish Match mener «sammenhengen mellom snus og kreft nedsables» i kjennelsen, mens helseministeren på sin side hevder retten klart slår fast at snus er helseskadelig.

– Det er ikke slik i land som Norge og Sverige at unge mennesker begynner å snuse framfor å røyke, sier Høie, som hevder røyk er uaktuelt for de aller fleste unge i dag.

– Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger. Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus. Standardiserte tobakkspakninger vil redusere pakningsdesignens reklameeffekt på unge, sier Høie.

Vurderer anke

Det nye regelverket trådte i kraft 1. juli, men tobakksprodusentene har fått ett års frist på seg og har altså fram til 1. juli 2018 på å innføre en nøytral emballasje på tobakks- og snusprodukter.

– Dette er en seier for folkehelsen og et viktig skritt for at kommende generasjoner skal være tobakksfrie, sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.

Swedish Match mener søksmålet skiller seg fra tidligere søksmål fra andre deler av tobakksbransjen.

– Dette var et unikt søksmål fordi det omhandlet helserisikoen knyttet til snus og standardiserte forpakninger. Swedish Match vil alltid støtte «plain pack» på sigaretter, sier Hildingsson.

Swedish Match har anledning til å anke kjennelsen, men selskapet har ennå ikke tatt stilling til dette.

(©NTB)