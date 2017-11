Aktor ber om sju års fengsel i Tysfjord-saken

innenriks

Mannen i 40-årene er tiltalt for voldtekter og overgrep mot seks kvinner i Tysfjord i Nordland. Blant tiltalepunktene er fem voldtekter, samt misbruk av tillits- eller stillingsforhold for å skaffe seg seksuell omgang. Mannen har konsekvent nektet straffskyld for alle tiltalepunktene. Han hevder at overgrepene enten ikke har funnet sted, eller at det er snakk om frivillig seksuell omgang.

I Salten tingrett tirsdag kalte aktor Jorild Steindal mannen en løgner og la ned påstand om sju års fengsel, skriver NRK.

Ifølge tiltalen har mannen utgitt seg for å være sjaman, for så å ha gjennomført seksuell omgang med de fornærmede under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte deres avdøde fedre, eller som «behandling» av de fornærmede.

– De fleste fornærmede var unge da overgrepene fant sted, noen var under 18 år og noen var psykisk utviklingshemmede. Andre var i et forhold til tiltalte som gjorde at de ble sårbare i den situasjonen overgrepene skjedde, ved at han fungerte som en helbreder, sier Steindal til NRK.

I løpet av rettssaken har psykologspesialister undersøkt tiltalte på oppdrag fra retten. Deres konklusjon er at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet. Steindal opplyser at påstanden er blitt noe lavere på grunn av denne rapporten.

– Selv om han har den diagnosen, kan han straffes. Men det at skyldevnene er litt mindre, gjør at man oftest får lavere straff, sier hun til NRK.

