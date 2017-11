Mulig sabotasje av oppdrettsanlegg på Nordkapp oppklart

innenriks

Selve forholdet ble oppdaget og anmeldt i begynnelsen av oktober etter at det ble funnet knust glass i to av de seks merdene i det nye oppdrettsanlegget.

Glassbitene skulle analyseres med bistand fra Kripos, skriver iFinnmark. Men i løpet av tirsdag har saken fått en ny vending, skriver Sysla.

Rederiet Intership har varslet eier av merdene, Grieg Seafood, at glassbitene med stor sannsynlighet kommer fra en brønnbåt som frakter fisk for selskapet. Ved to anledninger ble det nemlig knust lyspærer i lasterommet i forbindelse med transport av smolt til anlegget i Vedbotn.

At det ble funnet glass i to forskjellige merder stemmer godt overens med datoene for båttransporten, skriver Grieg Seafood i en pressemelding.

Rederiet Intership beklager hendelsen og opplyser at selskapets rutiner nå er gjennomgått og forbedret.

Grieg Seafood har tidligere sagt at de mener dette ble gjort med vilje. Det beklager selskapet nå, og samfunnskontakt Roger Pedersen innrømmer at de var for raske med å konkludere med at det dreide seg om sabotasje.

Politiet har blitt informert om den nye utviklingen saken har tatt.

(©NTB)