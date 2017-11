innenriks

Det var selskapets styre som besluttet å begjære oppbud, opplyser Dagens Næringsliv.

– Man gjennomførte festivalen i 2017, som styret betegner som en suksess. Men de skriver at de ikke fikk nok publikum fordi man kom for sent i gang med markedsføringen, sier advokat Andreas Strime Christensen, som er oppnevnt som bostyrer.

Norwegian Wood har i dag en underdekning på 7 millioner kroner.

(©NTB)