innenriks

De to statsrådene kommer til Stortinget allerede onsdag etter at en samlet opposisjon tirsdag krevde å få en redegjørelse både om vurderinger av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for retur av asylsøkere til landet.

Stortingets presidentskap har ryddet tid i timeplanen mellom den muntlige og den ordinære spørretimen. Det er også planlagt debatt umiddelbart etter redegjørelsene.

(©NTB)