Ap grillet arbeidsministeren om «slavekontrakter»

innenriks

Arbeidsminister Anniken Hauglie ble grillet om forholdene i bemanningsbransjen da hun stilte i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Hauglie la i sommer fram tre høringsforslag for å regulere bruken av midlertidige og skal snart legge fram sine endelige forslag for Stortinget. Ap-nestleder og Aps arbeidspolitiske talskvinne Hadia Tajik er bekymret for signalene statsråden har gitt i intervjuer den siste tiden:

– I valgkampen brukte arbeidsministeren ord som «slavekontrakter» om arbeidsforholdene i bemanningsbransjen. Nå er valgkampen over, og nå sier arbeidsministeren i et intervju at hennes foreløpige konklusjon er at bemanningsselskapene skal få økt adgang til å bruke midlertidige ansettelser, og at de heller ikke trenger å forplikte seg til et bestemt antall timer arbeid per uke eller måned, fordi det trengs «en viss fleksibilitet» i arbeidsmarkedet, uttalte Tajik.

Hun anklaget Hauglie til å bare gi fleksibilitet til bedriftene og ikke de ansatte, og spurte statsråden om hvorfor hun setter «ideen om fleksibilitet» høyere enn virkeligheten til arbeidstakernes behov for forutsigbarhet og trygghet.

Hauglie svarte at hun står fast ved det hun tidligere har sagt om at bruken av innleie i en del tilfeller er bekymringsfull, særlig i noen bransjer, og viste til at regjeringen i juni har lagt fram tre forslag for å bedre regulere bruken av midlertidige ansatte.

Tajik sier hun mener tiltakene ikke står i stil med problemets omfang. Ap har selv levert et forslag der de foreslår å forby innleie på visse vilkår og i de geografiske mest utsatte områdene og i de mest utsatte bransjene.

– Vi mener det er feil å forby innleie. Det vil innebære at bedriftene må være topp bemannet hele tiden som om ordrebøkene hele tiden er fulle. Eller så må de si opp folk i stille perioder, og det synes jeg heller ikke er en god løsning, uttalte Hauglie.

