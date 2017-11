Jensen tygger på nytt forslag fra SSB-sjefen

innenriks

– I dagens møte la administrerende direktør fram et forslag som jeg nå skal bruke litt tid på å sette meg inn i. Vi har derfor avtalt et tredje møte fredag denne uken, sa Jensen i den ordinære spørretimen på Stortinget onsdag.

Anledningen var et spørsmål fra Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, som ville vite om Jensen har tillit til ledelsen i Statistisk sentralbyrå, som han konstaterte er inne i en krise.

Ikke teselskap

På spørsmål fra pressen i vandrehallen etter spørretimen kunne ikke finansministeren slå fast at fredagens møte blir det siste i sitt slag. Hun ville heller ikke si noe nærmere om innholdet i forslaget som SSB-sjefen skal ha lagt fram under onsdagens møte.

I stedet lovet en ordknapp Jensen mer utførlige svar når prosessen er unnagjort.

– Mitt håp er at vi om kort tid blir ferdig med dette, sa hun.

Også Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik ville vite hvor lenge prosessen skal pågå.

– Skal Stortinget få melding om stadig nye teselskap mellom statsråden og SSB-sjefen eller vil det komme en avklaring, spurte Gjelsvik. Svaret kom kontant:

– Jeg synes det er noe uærbødig å kalle den prosessen som nå pågår, for teselskap. Jeg tar denne situasjonen svært alvorlig. Det tilligger meg å gå grundig inn i denne prosessen for gjennom det å kunne gi gode svar, sa Jensen.

Oppmerksomhet

I sitt hovedsvar til Gjelsvik slo Jensen fast at Statistisk sentralbyrå er avhengig av tillit fra oppdragsgivere, Stortinget, partene i arbeidslivet og andre som bruker tall og analyser.

– Dette er en sak som mange mennesker engasjerer seg i og mange har meninger om. Det har jeg forståelse for. SSB har et viktig samfunnsoppdrag. Det er viktig at Statistisk sentralbyrå også i framtiden oppfattes som uavhengig og at det byrået leverer, inngir tillit, sier hun.

SSB-sjef Christine Meyer gikk ut bakveien fra Finansdepartementet etter det om lag to timer lange møte med Jensen onsdag morgen. Hun ga ingen intervjuer, men sendte en kort uttalelse:

– Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB. Situasjonen er fortsatt komplisert, og vi trenger noe mer tid. Jeg ser fram til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag, het det i eposten.

Andre møte

Dette er andre gang på en ukes tid at Meyer måtte møte hos Jensen for å redegjøre for omstillingsprosessen. Forrige mandag ble hun kalt inn for å orientere om arbeidet, men ingen konklusjon ble trukket.

SSB er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.

