innenriks

Ved 19.30-tiden tirsdag fikk politiet melding om at en person hadde skutt med et våpen ut av vinduet på et hus i Heggedal i Asker. Politiet satte inn helikopter, og bevæpnet politi forsøkte å komme i kontakt med mannen, som ikke ønsket å forlate huset.

Like før klokken 3 natt til onsdag melder politiet at mannen pågrepet for brudd på våpenloven. På Twitter heter det at pågripelsen skjedde uten dramatikk etter noe tids forhandlinger.

(©NTB)