Passasjervekst for NSB så langt i år

innenriks

– Vi er svært glade for at så mange velger toget og kommer tilbake til NSB år etter år, sier Arne Fosen, Konserndirektør for NSB Persontog, i en pressemelding.

Tallene fra januar og ut august viser at 41.465.992 reiser er gjort i perioden. Det er ikke inkludert tall fra Gjøvikbanen.

Flest reisende er det med lokaltog i Oslo-området. I tillegg til en vekst på 1,4 prosent, kan NSB vise til over 23 millioner reisende på lokaltogene i området i årets åtte første måneder.

Størst vekst er det på regiontogene mellom Drammen og Lillehammer. Der reiste 19,9 prosent flere i 2017, enn året før. Der har 3.532.160 reisende tatt turen så langt i år.

Selskapet registrerer også færre reiser på enkelte strekninger, sammenlignet med samme tid i fjor. På NSBs regiontog mellom Oslo og Trondheim var det 0,5 prosent færre kunder enn i 2016, mens det på strekningen mellom Oslo og Bergen var 5,3 prosent færre.

