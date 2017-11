innenriks

– Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB. Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser fram til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag, sier administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, i en uttalelse etter dagens møte med Siv Jensen.

