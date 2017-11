Lars Harnes hevder han bare ville skremme Imram Saber

innenriks

Harnes er sammen med Nokas-dømte Metkel Betew tiltalt for å ha planlagt å drepe Saber, også kjent som Nokas-dømte David Toskas «finansminister» og «Onkel Skrue».

Det antatte drapsforsøket er en del av et større kompleks i saken som har pågått i Oslo tingrett siden slutten av september. Betew og tolv andre står tiltalt for totalt 14 tiltalepunkter inkludert narkotikainnførsel og ransplaner på Gardermoen. 12 av mennene er tiltalt for «mafiavirksomhet».

Torsdag forklarte Harnes i retten at han var i garasjeanlegget for å true Saber på oppdrag for en bekjent, ifølge Nettavisen.

– Besøket skulle være en ubehagelig opplevelse. Jeg hadde tenkt å overraske ham i garasjen og gjøre det samme som han selv gjør mot andre mennesker. Det skulle være ubehagelig. Saber plager han karen jeg kjenner, og han ba om hjelp til å løse dette, sa Harnes.

Han ville ikke si hvem den bekjente var.

Kledde seg ut

Sentralt i bevisføringen mot Betew og Harnes er seks kjøreturer Harnes gjorde på en stålet Vespa til garasjeanlegget ved Imran Sabers bolig en uke i juli 2015. Politiet varslet Saber, som da holdt seg unna anlegget.

På den sjette kjøreturen ble Harnes pågrepet i garasjeanlegget. Ifølge aktor var Harnes ikledd nylonstrømper på under- og overkroppen, blå hansker teipet til nylonstrømpene, finlandshette og hjelm med sotet visir.

– Det var for at unngå å legge igjen DNA, sa han i retten.

– Selvforsvar

I et rom under setet på mopeden fant politiet en lyddempet pistol og et magasin med patroner.

– Jeg hadde med meg våpen av flere grunner. Den ene grunnen var selvforsvar. Jeg visste ikke hvordan han ville ta imot en beskjed. Jeg hadde ingen kjennskap til Saber. Har aldri møtt ham, men jeg har lest artikler om ham. Jeg visste at han har blitt skutt tidligere og tenkte at han kanskje var litt på vakt, sa Harnes i retten torsdag, ifølge Nettavisen.

