Nesten 10 prosent er uføretrygdet

innenriks

Ved inngangen til oktober mottok 9,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år uføretrygd. Det er samme andel som forrige kvartal, men sammenlignet med samme tidspunkt i 2016 var det en økning på 0,1 prosentpoeng.

– Av dem som starter på uføretrygd, kommer sju av ti fra arbeidsavklaringspenger, mens én av ti nye uføre kommer fra sykepenger. Blant dem som slutter på uføretrygd, går åtte av ti over til å motta alderspensjon, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Det er flere uføretrygdede kvinner enn menn, og forskjellen har økt noe over tid. Andelen uføre kvinner i befolkningen er på 11,4 prosent, mens tilsvarende andel for menn er 7,8 prosent.

Unge uføre er nå på 1,8 prosent av befolkningen i alderen 18–29 år. Til sammenligning er 32 prosent av aldersgruppen 65 til 67 år uføretrygdet. Aldersgruppen hvor uføreandelen har økt mest det siste året, er 30 til 34 år, med 0,3 prosentpoeng. Samtidig faller uføreandelen i aldersgruppen 65 til 67 år med 1 prosentpoeng.

At det er blitt flere unge uføre over tid må også sees i sammenheng med at flere med alvorlige sykdommer overlever lenger på grunn av bedre medisinsk behandling. Omkring seks av ti av de unge uføre har en psykisk lidelse, opplyser Nav.

