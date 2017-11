Nordmann helt til topps i VM i tapas

innenriks

Den internasjonale tapasonkurransen er ifølge Norges sjømatråd under beskyttelse av Det kongelige spanske Gastronomiske Akademi og har høy prestisje i tapasens hjemland Spania.

Vinneren Øyvind Bøe Dalelv, som til daglig er sous chef på Statholdergaarden, fikk toppscore hos den spanske juryen for sin tørrfisk under gårsdagens konkurranse.

I tillegg til tittelen som verdensmester, vant Dalelv en skulptur og en pengepremie på 6.000 euro, tilsvarende rundt 56.000 norske kroner.

-Tørrfisk fra Lofoten står meg veldig nært. Det er en utrolig spennende råvare å jobbe med, sier tapasvinneren.

Juryen begrunner vinnervalget med at tapasen bringer fram et tydelig inntrykk og smak av det norske havet.

– Retten klarer på en balansert måte å bringe fram de enkelte ingrediensenes karakteristiske smaksegenskaper i en balansert kombinasjon – som kan smakes i et jafs, heter det i begrunnelsen.

Dalelv vant med den samme tapasretten årets Ganefryd, under konkurransen Årets kokk 2017. Tapasretten førte også til at han ble utnevnt til «årets tørrfiskambassadør for 2018" av Norges sjømatråd.

– Tørrfisk har vært et viktig satsingsområdet i hjemmemarkedet, og det er svært gledelig for tørrfiskens renommé at Øyvind vinner denne utmerkelsen, sier Sara Møllebakken i Norges sjømatråd.

(©NTB)