Regjeringen vil la flere sone med fotlenke

Forslaget innebærer at fotlenkesoning kan være aktuelt for personer som er idømt fengselsstraff på inntil seks måneder. Det samme gjelder innsatte som har inntil seks måneder igjen fram til forventet løslatelse. I dag er grensen fire måneder.

– Erfaringene våre er gode, men jeg vil understreke at det vil være uaktuelt med fotlenke for dem som er dømt for drap, voldtekt, alvorlig vold eller vold og overgrep mot barn, sier Amundsen.

Han legger til at straffedømte som ikke har begått alvorlig kriminalitet, har lavere risiko for tilbakefall når de soner med fotlenke.

Departementet foreslår også at kriminalomsorgen skal kunne benytte GPS, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning og fjern-alkotest når det er nødvendig for å kontrollere at domfelte overholder vilkårene for å gjennomføre straff med fotlenke.

