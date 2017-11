46-åring funnet skyldig i drapet på kona på Flisa

innenriks

Det er NRK som melder om avgjørelsen fra Eidsivating lagmannsrett. Straffeutmålingen kommer senere, men det er lagt ned påstand om 15 års forvaring. I tingretten ble mannen dømt til 14 års forvaring.

Lillian Iren Holøien (54) ble funnet død i en leilighet på Flisa i Hedmark 23. mars i fjor. Ektemannen har tilstått vold i forkant av dødsfallet. Spørsmålet om hvorvidt mannen var tilregnelig da drapet skjedde i har vært sentralt under rettssaken.

Mannen har schizofreni og har problemer med å huske detaljer fra drapet. Ifølge Glåmdalen forklarte han i retten at han hadde drukket mye og at det toppet seg da kona stadig klagde på ham. Til slutt skal det ha bikket over for 46-åringen og han både slo og sparket kona, noe som resulterte i at hun døde. Mannen hevder det aldri var meningen å drepe henne.

Aktor Thorbjørn Klundseter viste i retten til at to sakkyndige har kommet fram til at tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde.

